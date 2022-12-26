Названы три ошибки, которые портят вкус оливье
Для многих россиян классический французский салат оливье стал одним из главных атрибутов новогоднего стола. При этом нередко хозяйки совершают ошибки, которые могут испортить вкус салата.
Чаще всего в оливье добавляют обычную вареную колбасу или ветчину, главное на ней не экономить. Если она дешевая и невкусная, это моментально испортит салат.
Не стоит класть в блюдо большое количество картофеля: из-за этого оно получается чрезмерно крахмалистым и вязким. Кроме того, повара не советуют класть в салат консервированный горошек, так как чаще всего он бывает жестким.
Намного вкуснее будет взять замороженный, дать ему сначала оттаять и уже после добавить в салат, передает издание «Профиль».
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько можно хранить салаты. В соответствии с нормами СанПин, срок годности салатов из сырых овощей без заправки составляет 18 часов, а с заправкой — не более 12, передает ФАН.
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