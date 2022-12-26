Названы три ошибки, которые портят вкус оливье

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Для многих россиян классический французский салат оливье стал одним из главных атрибутов новогоднего стола. При этом нередко хозяйки совершают ошибки, которые могут испортить вкус салата.

Чаще всего в оливье добавляют обычную вареную колбасу или ветчину, главное на ней не экономить. Если она дешевая и невкусная, это моментально испортит салат.

Не стоит класть в блюдо большое количество картофеля: из-за этого оно получается чрезмерно крахмалистым и вязким. Кроме того, повара не советуют класть в салат консервированный горошек, так как чаще всего он бывает жестким.

Намного вкуснее будет взять замороженный, дать ему сначала оттаять и уже после добавить в салат, передает издание «Профиль».

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько можно хранить салаты. В соответствии с нормами СанПин, срок годности салатов из сырых овощей без заправки составляет 18 часов, а с заправкой — не более 12, передает ФАН.

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