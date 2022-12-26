Московский зоопарк подарит 50 сертификатов на исполнение желаний в честь Нового года

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В преддверии Нового года Московский зоопарк проведет акцию «Елка желаний», в рамках которой сотрудники развесят по всей территории 50 открыток-подарков для посетителей. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в понедельник, 26 декабря.

— Сегодня Московский зоопарк запускает акцию «Елка желаний». Нас часто спрашивают: можно ли поухаживать за животными, как попасть «за кулисы» зоопарка, как получить картину, которую нарисовала панда? Мы собрали 50 ваших желаний и решили их исполнить, — сказала она.

В рамках мероприятия гости зоосада могут стать зоокулинаром для больших панд, панда-кипером, пройти индивидуальную экскурсию и многое другое. Принять участие в акции можно до пятницы, 30 декабря, отметила Акулова в Telegram-канале.

24 декабря в Московском зоопарке стартовали бесплатные мастер-классы и уличные активности, которые будут проходить на ежедневной основе. Все желающие смогут изготовить елки из подручных материалов или собрать всей семьей самого большого снеговика.