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Зимнюю развлекательную программу подготовили на Северном речном вокзале

Лейла Алиева
Город
Зимнюю развлекательную программу подготовили на Северном речном вокзале
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

На протяжении всего зимнего сезона на Северном речном вокзале будут проходить различные развлекательные мероприятия. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Мы украсили Северный речной вокзал к новогодним праздникам — уверены, он станет одним из главных мест для гуляний во время каникул. На прошлой неделе открыли на главной площади бесплатный каток, который уже пользуется большой популярностью, — рассказал он.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В первые выходные каток посетили 800 москвичей, а всего с начала его работы — свыше тысячи. Кроме того, 27 декабря в 13:00 на территории вокзала пройдет новогодний мастер-класс по акварельной живописи от школы Сергея Андрияки.

До Нового года в парках Москвы откроется еще более 100 площадок для любителей активного зимнего отдыха — 17 катков с естественным покрытием, 21 горка и 67 лыжных трасс.

Всего в городских парках разместится почти 40 катков с искусственным и натуральным покрытием. Среди них есть большие, например, в «Сокольниках», площадь которого достигает 16 тысяч квадратных метров, и поменьше.

Северный речной вокзал Максим Ликсутов Москва
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