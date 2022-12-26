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В Мосгордуме рекомендовали присвоить участнику ВОВ Уткину звание «Почетный гражданин Москвы»

Евгений Жуков
Город
В Мосгордуме рекомендовали присвоить участнику ВОВ Уткину звание «Почетный гражданин Москвы»
Фото: Пресс-служба Мосгордумы

Комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению поддержала проект постановления о присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы» участнику Великой Отечественной войны, генерал-полковнику в отставке Борису Уткину.

— Комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендует Московской городской думе принять данный проект постановления, — сказал депутат Александр Козлов.

Борис Уткин является участником обороны Москвы, военного Парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, Сталинградской и Курской битв, битвы за Днепр, Корсунь-Шевченковской и многих других.

Участник Великой Отечественной войны активно занимается общественной и научной деятельностью и принимает участие в ветеранском движении по противодействию фальсификации истории, а также в военно-патриотической работе, передает официальный сайт Московской городской думы.

До этого стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин вручил горожанам государственные и городские награды. Так, в частности, заслуги москвичей были отмечены благодарностями президента РФ, почетными званиями «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный врач РФ», а также «Заслуженный юрист РФ».

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