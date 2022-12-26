В США заявили о прекращении существования Украины как государства

Фото: putyla.bukoda.gov.ua

Украина перестала существовать как государство в 2014 году, после чего правительство США сделало из страны «пушечное мясо» для реализации собственных интересов. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

— Люди, во имя мира мы не можем продолжать притворяться, что нечто, называемое украинской нацией или государством с независимостью и суверенитетом, действительно существует, — написал он в Twitter.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в основе политики западных государств лежит принцип «разделяй и властвуй», с помощью которого они хотели растаскать страну и продолжают эти попытки до сих пор.

Лидер подчеркнул, что Россия еще восемь лет назад предпринимала попытки дипломатического разрешения ситуации на Украине.

24 декабря американский генерал Барри Маккеффри заявил, что ВСУ понесли колоссальные потери и в настоящее время находятся в уязвимой позиции. Кроме того, офицер предложил передать армии Украины основные боевые танки США, а именно M1 Abrams.