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Движение транспорта на 82-м километре МКАД восстановили после ДТП

Степан Жирнов
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Движение транспорта на 82-м километре МКАД восстановили после ДТП
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва
Москва, МКАД, 82-й километр Карта всех событий

Восстановлено движение транспорта на внутренней стороне 82-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 26 декабря.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла в районе 15:13 в крайнем правом ряду. Легковой автомобиль Hyundai на полном ходу врезался в припаркованный на обочине грузовой КамАЗ, после чего перевернулся.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир иномарки. Столичная прокуратура взяла расследование обстоятельств произошедшего под свой контроль.

На опубликованной пресс-службой ведомства записи видно, что перед столкновением легковая машина не пыталась остановиться, а, скорее, набирала скорость.

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