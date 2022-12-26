В Казахстане заявили об отказе помогать России в обходе санкций

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Казахстан не станет вводить против России санкции по примеру стран Запада, однако не будет помогать и обходить их. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил в эфире телеканала NHK глава казахского МИД Мухтар Тлеуберди.

— Казахстан не участвует в санкциях против России, но придерживается принципа, что это не будет использоваться различными компаниями для обхода санкций. Мы продолжим нынешние отношения между Казахстаном и Россией, — сказал министр.

Он также добавил, что с экономической точки зрения государства имеют тесные связи и что ограничения, введенные против Москвы, негативно отразились и на Астане.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Казахстан будет поддерживать и развивать отношения на мировой арене, основанные на многогранной и сбалансированной дипломатии.

Кроме того, Тлеуберди выразил обеспокоенность происходящими событиями на Украине, и добавил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в постоянном контакте с лидерами России и Украины.

Политолог Сергей Маркелов заявил «Вечерней Москве», что Казахстан всячески пытается подчеркивать, что теперь он является отдельной от России страной. Однако пока сотрудничество с Москвой стратегически важно для Астаны, поэтому действия казахских политиков могут расходиться с их словами, уточнил он.