Комиссия Мосгордумы поддержала внесение поправок в Устав Москвы

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Комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению поддержала проект закона о внесении поправок в Устав Москвы в целях приведения его отдельных положений в соответствие с федеральным законодательством.

— 28 сентября мы приняли изменения в Уставе города Москвы в целях приведения его в соответствии с обновленной Конституцией РФ. Сейчас, как и планировали, рассмотрим блок вопросов, требующих изменений, которые связаны с приведением Устава в соответствие с законом «Об общих принципах организации публичной власти в РФ», — сказал депутат Александр Семенников.

Он уточнил, что 414-й закон является фундаментальным, на его основании выстраивается вся система органов власти России. Семенников также отметил, что данным проектом предлагается внесение поправок в 16 статей устава по 9 основным блокам.

Этим законопроектом предлагается наделить городское руководство и прокурора столицы правом инициативы в Мосгордуме, передает агентство городских новостей «Москвы».

До этого сообщалось, что комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению поддержала проект постановления о присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы» участнику Великой Отечественной войны генерал-полковнику в отставке Борису Уткину.