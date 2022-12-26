Второго фигуранта по делу Росавиации отправили под домашний арест

Фото: Пресс-служба Дорогомиловского суда Москвы

Дорогомиловский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора ООО «5.25 Программы» Ивана Ларионова. Об этом в понедельник, 26 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы было удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора ООО «5.25 Программы» Ларионова Ивана Евгеньевича, — говорится в сообщении.

Уточняется, что он является одним из фигурантов по делу Росавиации по подозрению о взяточничестве. Срок домашнего ареста продлится до 24 февраля 2023 года.

До этого сообщалось, что суд заключил под стражу на два месяца заместителя начальника управления Росавиации Александра Матюшкина по подозрению в получении взятки.

По данным СМИ, перед этим обыски прошли у трех чиновников в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве.