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Поздравления от Деда Мороза прозвучат на автовокзалах и в автобусах Мострансавто

Евгений Жуков
Город
Поздравления от Деда Мороза прозвучат на автовокзалах и в автобусах Мострансавто
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В канун праздников и в период новогодних каникул на автовокзалах, автостанциях и в автобусах Мострансавто можно будет услышать аудиопоздравление от Деда Мороза. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Вместе с добрыми словами и пожеланиями от зимнего волшебника на некоторых объектах транспортной инфраструктуры будут звучать тематические новогодние песни, которые создадут атмосферу праздника для жителей и гостей Подмосковья.

При этом перевозчик присоединился к акции «Почта Деда Мороза» и помог собрать письма, которые передали в Великий Устюг, сообщает Telegram-канал «Мострансавто». Помимо этого, некоторые автобусы компании украсят мишурой, гирляндами и плакатами.

До этого стало известно, что на 128 экранах, установленных на железнодорожных станциях, наряду с расписанием поездов Центральной пригородной пассажирской компании можно увидеть видеопоздравление от Деда Мороза. Видео можно будет посмотреть до 7 января включительно на экранах ЦППК на станциях Казанского, Савеловского, Курского, Белорусского, Рижского, Киевского и Горьковского направлений.

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