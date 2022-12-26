Поздравление от Деда Мороза покажут более чем на 120 экранах ЦППК
Сюжет:Новый год — 2022
На 128 экранах, установленных на железнодорожных станциях, наряду с расписанием поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) можно увидеть видеопоздравление от Деда Мороза. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили в пресс-службе перевозчика.
В видеоролике Дед Мороз поздравляет пассажиров с наступающими праздниками, заряжая их хорошим настроением. Видео можно будет увидеть до 7 января включительно на экранах ЦППК на станциях Казанского, Савеловского, Курского, Белорусского, Рижского, Киевского и Горьковского направлений.
В съемках ролика принял участие главный Дед Мороз столицы из Московской усадьбы в Кузьминках.
До этого сообщалось, что московские спасатели на один день превратились в Дедов Морозов, чтобы поздравить пациентов одной из городских больниц.
Так, полсотни Дедов Морозов с помощью альпинистского снаряжения спустились с крыш двух корпусов детской Морозовской больницы и заглянули в окна палат, чтобы поздравить маленьких пациентов и их родителей с наступающим праздником.