Поздравление от Деда Мороза покажут более чем на 120 экранах ЦППК

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На 128 экранах, установленных на железнодорожных станциях, наряду с расписанием поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) можно увидеть видеопоздравление от Деда Мороза. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В видеоролике Дед Мороз поздравляет пассажиров с наступающими праздниками, заряжая их хорошим настроением. Видео можно будет увидеть до 7 января включительно на экранах ЦППК на станциях Казанского, Савеловского, Курского, Белорусского, Рижского, Киевского и Горьковского направлений.

В съемках ролика принял участие главный Дед Мороз столицы из Московской усадьбы в Кузьминках.

До этого сообщалось, что московские спасатели на один день превратились в Дедов Морозов, чтобы поздравить пациентов одной из городских больниц.

Так, полсотни Дедов Морозов с помощью альпинистского снаряжения спустились с крыш двух корпусов детской Морозовской больницы и заглянули в окна палат, чтобы поздравить маленьких пациентов и их родителей с наступающим праздником.