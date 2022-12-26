Самую высокогорную гостиницу России восстановят на Эльбрусе

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На Эльбрусе восстановят самую высокогорную гостиницу России и бывшего Советского Союза «Приют 11», сообщили в МЧС. Крайним сроком завершения работ называют 2025 год. Вместе с тем в гостиничном комплексе разместят спасателей, чтобы они могли быстрее добираться при необходимости до восходящих по южному склону.

— Планируется восстановление комплекса "Приют 11" с размещением на его базе подразделения МЧС, — сказал представитель ведомства.

В настоящее время на месте проводятся проектно-изыскательные работы. Документация должна быть готова до конца 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Располагавшаяся на высоте 4050 метров гостиница «Приют-11», построенная в 1939 году, была самой высокогорной гостиницей СССР.

В середине августа две туристские группы под руководством педагогов Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма совершили пешие походы четвертой категории сложности. Уточняется, что первая группа прошла маршрут по Центральному Кавказу — от Осетии до Эльбруса. Она преодолела перевалы категории трудности 2А и поднялась на вершину Эльбруса.