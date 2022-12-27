Правительство продлило эксперимент по упрощенной выдаче лицензий бизнесу в РФ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 1 сентября 2023 года эксперимента по упрощенной выдаче лицензий и разрешений, который ведется в стране в рамках второго этапа реформы лицензионно-разрешительной деятельности.

До этого срок реализации вышеуказанного проекта был установлен до 1 марта, документ предусматривает продление на шесть месяцев.

Новые положения также предусматривают, что не позднее чем за 60 дней до окончания эксперимента в кабмин должен быть представлен доклад о его результатах, а также предложения по внесению изменений в российские законы в целях закрепления результатов эксперимента на постоянной основе. Также документ вносит ряд иных изменений, регулирующих упрощенную выдачу разрешений, пишет ТАСС.

Эксперимент стартовал в августе 2021 года. С тех пор бизнесменам для получения разрешений и лицензий, за которые ответственны участники эксперимента, достаточно подать электронное заявление на портале госуслуг без необходимости сканировать и прикладывать большое количество документов.

В июне президент России Владимир Путин предложил полностью отменить большинство плановых проверок всего российского бизнеса. Лидер напомнил, что с 2016 года правительство вносило множество мер поддержки для предпринимателей.