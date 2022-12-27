Центробанк пока не планирует дальнейшего смягчения валютных ограничений

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Центробанк России на данный момент не планирует дальнейшего смягчения введенных весной этого года валютных ограничений, сообщил во вторник, 27 декабря, заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.

Пока дальнейшее смягчение ограничений на движение капитала не планируется, отметил чиновник.

Заботкин пояснил, что ограничение на движение капитала является инструментом финансовой стабильности. Также, по его словам, они продолжают действовать в силу того, что имеются ограничения на движение капитала, наложенные на российские организации и граждан, пишет РБК.

В начале марта текущего года ЦБ РФ на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке ограничил оборот наличности в стране. Регулятор запретил покупку наличной валюты физлицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой 10 тысяч долларов сроком на полгода — с 9 марта по 9 сентября. Позже Центробанк продлил эти ограничения еще на шесть месяцев.

Законопроект о цифровом рубле внесен в Госдуму на рассмотрение. Новый вид безналичных расчетов поможет контролировать транзакции. Он не имеет отношения к криптовалюте, так как представляет собой платежное средство.