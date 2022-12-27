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Лавров призвал «подобру-поздорову» выполнить предложения РФ по демилитаризации Украины

Егор Провоторов
В мире
Лавров призвал «подобру-поздорову» выполнить предложения РФ по демилитаризации Украины
Фото: МИД РФ

Предложения российской стороны по демилитаризации и денацификации подконтрольных Киеву территорий и устранению угроз безопасности лучше выполнить «подобру-поздорову», иначе вопрос решат Вооруженные силы РФ. Об этом заявил во вторник, 27 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, предложения Москвы также включают устранение угроз безопасности страны, включая новые территории, с земель, подконтрольных Киеву.

Говоря о продолжительности конфликта, Лавров отметил, что «мяч на стороне» Киева и стоящих за ним Соединенных Штатов. По словам министра, США и Украина могут в любой момент прекратить «бессмысленное сопротивление», пишет ТАСС.

В этом же интервью глава МИД РФ заявил, что киевский режим пытается еще глубже втащить Соединенные Штаты Америки и других членов Североатлантического альянса (НАТО) в конфликт на Украине, рассчитывая на их лобовое столкновение с Россией.

В середине декабря глава МИД РФ заявил, что специальная военная операция на Украине была необходима, чтобы Запад не смог окончательно превратить страну в «анти-Россию».

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