Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лавров рассказал о поступающих из Пентагона угрозах президенту России

Егор Провоторов
В мире
Лавров рассказал о поступающих из Пентагона угрозах президенту России
Фото: МИД РФ

Заявления «неназванных официальных лиц» из Пентагона относительно нанесения «обезглавливающего удара» по Кремлю, по сути, могут говорить об угрозе физического устранения президента России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов, — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Помимо этого, Лавров также напомнил о поступающих с Запада конфронтационных сигналах в ядерной сфере. По его словам, представители западных государств «совсем отбросили приличия». Глава МИД РФ напомнил о бывшем премьер-министре Великобритании Лиз Трасс, которая в ходе предвыборных дебатов заявила, что вполне готова отдать приказ о ядерном ударе.

Также министр отметил, что украинский президент Владимир Зеленский «договорился до требования» о превентивных ядерных ударах НАТО по России, что тоже переходит границы допустимого, приводит слова Лаврова ТАСС.

В этом же интервью министр иностранных дел России заявил, что предложения российской стороны по демилитаризации и денацификации подконтрольных Киеву территорий и устранению угроз безопасности лучше выполнить «подобру-поздорову», иначе вопрос решат Вооруженные силы РФ.

Сергей Лавров Пентагон МИД РФ Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная сфера стабилизируется

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Все мнения
О проекте