Лавров рассказал о поступающих из Пентагона угрозах президенту России

Фото: МИД РФ

Заявления «неназванных официальных лиц» из Пентагона относительно нанесения «обезглавливающего удара» по Кремлю, по сути, могут говорить об угрозе физического устранения президента России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов, — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Помимо этого, Лавров также напомнил о поступающих с Запада конфронтационных сигналах в ядерной сфере. По его словам, представители западных государств «совсем отбросили приличия». Глава МИД РФ напомнил о бывшем премьер-министре Великобритании Лиз Трасс, которая в ходе предвыборных дебатов заявила, что вполне готова отдать приказ о ядерном ударе.

Также министр отметил, что украинский президент Владимир Зеленский «договорился до требования» о превентивных ядерных ударах НАТО по России, что тоже переходит границы допустимого, приводит слова Лаврова ТАСС.

В этом же интервью министр иностранных дел России заявил, что предложения российской стороны по демилитаризации и денацификации подконтрольных Киеву территорий и устранению угроз безопасности лучше выполнить «подобру-поздорову», иначе вопрос решат Вооруженные силы РФ.