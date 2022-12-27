Диетолог Соломатина рассказала, сколько мандаринов в день можно съесть взрослым и детям

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Мандарины являются для взрослых и детей любимым лакомством на новогоднем столе. О полезных свойствах этого фрукта известно всем, но если съесть очень много плодов, это может не только спровоцировать развитие аллергии, но и обострить заболевания ЖКТ. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, у каждого человека реакция на этот фрукт индивидуальна.

— Кто-то может съесть десять фруктов, и с ним ничего не случится, а кому-то достаточно и одного, чтобы запустить аллергическую реакцию, — пояснила Соломатина. — Суть в том, что аллергикам и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта этот фрукт вообще противопоказан.

По словам врача, цитрусовые содержат органические кислоты, которые раздражающим образом воздействуют на слизистую желудка. И если у человека имеются нарушения функций органов брюшной области, то даже один фрукт вызовет колиты, гастрит, язвенные процессы и обострит панкреатит.

— Кроме того, в этом цитрусовом фрукте много клетчатки, которая тоже не у всех вызывает положительные реакции, невзирая на ее полезные свойства, — продолжила Соломатина. — Тем не менее она может спровоцировать развитие метеоризма, тошноты и диареи.

Аллергикам тоже лучше отказаться от употребления этих фруктов, сказала эксперт.

Безопасной суточной дозой для взрослого человека считается не более четырех порций. Такое количество фруктов, по словам Соломатиной, достаточно, чтобы насытить себя полезными микроэлементами. В то же время это безопасное количество, которое не станет пусковым механизмом для развития аллергических процессов.

— Если же за один присест употребить не менее десяти плодов, то даже у здорового человека это может спровоцировать негативную реакцию организма в виде тошноты или аллергии, — акцентировала медик.

Особую осторожность нужно соблюдать при угощении детей этими фруктами.

— Дети больше склонны к аллергии, поэтому я рекомендую давать не более двух фруктов за раз, — подчеркнула Соломатина.

Это безопасное количество, которое не спровоцирует каких-либо серьезных последствий, заключила собеседница «ВМ».