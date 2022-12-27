Эксперт рассказал, когда лучше начать копить пенсию

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О том, чтобы начать копить пенсию лучше задуматься в молодости. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

— Осознание приходит к людям на шестом десятке, но что-то сделать уже поздно: пик карьеры позади, а времени для накопления на старость катастрофически мало, — пояснил он.

Идеальным возрастом для накопления пенсии считается примерно 40 лет. В среднем пенсия составляет чуть больше трети от зарплаты, поэтому лучше либо вложить финансы в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), либо же в индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Среди других способов — регулярные взносы, а также инвестиции в какие-либо активы.

Так, если каждый день приобретать государственные облигации (ОФЗ), то за десять лет можно накопить около шести миллионов рублей, а за 20 лет — свыше 20 миллионов рублей, отметил Емельянов в беседе с агентством «Прайм».

С начала нового года в стране начнет работу Социальный фонд России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Уточняется, что новый фонд будет отвечать за все социальные выплаты — начиная с рождения и заканчивая пособием на погребение. Что изменится для граждан и бизнеса — рассказали в эфире «Вечерней Москвы».