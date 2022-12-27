Запорожские власти анонсировали завершение обмена гривен на рубли

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Обмен гривен на рубли в Запорожской области будет возможен до 1 апреля 2023 года. Об этом во вторник, глава декабря, сообщил глава регионального правительства Антон Кольцов.

— Физлица смогут обменять гривну до 1 апреля 2023 года. Пока без ограничения суммы, — сказал Кольцов.

Он уточнил, что после 1 января 2023 года жители области уже не могут расплатиться гривнами в торговых точках, так как хождение украинской валюты с этой даты прекратится.

Обменять имеющуюся на руках наличность на рубли запорожцы смогут в банках. Это касается как банкнот, так и монет.

Что касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то они, по словам Кольцова, должны будут оформить специальные акты, где укажут сумму выручки в гривнах, которая у них останется на 24.00 31 декабря 2022 года. Эти акты нужно будет предоставить в местные банки до 20 января 2023 года, передает РИА Новости.

В конце сентября президент России Владимир Путин подписал четыре договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.