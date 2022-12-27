Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, Люблинско-Дмитровская линия Карта всех событий

Продлевающий Люблинско-Дмитровскую линию столичного метро участок готов более чем на 50 процентов. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Земляные работы на строящемся участке Люблинско-Дмитровской линии метро со станциями «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» практически завершены, — рассказал он.

Андрей Бочкарев пояснил, что на месте работ было разработано около 630 тысяч кубометров грунта. Монолитные конструкции готовы на две трети. В общей сложности строители уложили более 80 тысяч кубометров бетона, подчеркнул заммэра.

Заммэра напомнил, что тоннелепроходка между новыми станциями была завершена год назад. В настоящее время завершается обустройство тоннелей. Он уточнил, что протяженность этого участка составляет порядка шести километров.

По словам Бочкарева, также продолжается активное строительство трех станционных комплексов.

Директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что специалисты работают над устройством внутренних стен и перегородок. Кроме того, ведется архитектурная отделка пассажирской зоны и служебных помещений.

В ближайшее время специалисты начнут монтировать основные инженерные системы на станциях, каждая из которых будет иметь уникальный облик.

До этого в социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какой станет строящаяся станция «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро.