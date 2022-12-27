Астролог Глоба назвала три знака зодиака, которым грозит обеднение в 2023 году

Фото: YouTube / Надежда Стрелец

Наступающий год Водяного Кролика может принести трем знакам зодиака серьезные финансовые трудности. Об этом предупредила астролог Тамара Глоба в интервью для YouTube-канала «Стрелец-молодец».

Так, Овнам удастся проявить лидерские качества. В то же время они рискуют остаться на мели, хотя положение звезд предоставляет им неплохие шансы для прибыли. Опасность материальных потерь будет актуальна для второй половины весны. Овнам не нужно вкладывать деньги в сомнительные проекты, так как они не окупятся. Неблагоприятный для финансов период будет также с середины до конца октября.

Раки в новом году столкнутся с материальным кризисом. При этом первая половина года окажется удачной и сулит им хорошую прибыль от недвижимости, в которую они смогли вложиться. Представители этого знака могут в этом году сменить место жительства или даже переехать в другую страну.

При этом во второй половине года Ракам следует более тщательно следить за финансами, так как вероятны значительные потери или агрессивный отъем средств, предупредила астролог.

Стрельцов ждут дальние поездки и путешествия, в которых они обзаведутся новыми знакомыми. Им не стоит доверять малознакомым лицам, чтобы не лишиться финансовых возможностей.

В этом отношении наиболее рискованные периоды — конец июня, начало июля, начало августа и начало сентября. Во второй половине года работа принесет отдачу. На пути Стрельцов встретятся люди, которые окажут им помощь. Год для этого знака окажется нестабильным. В их кошельках будет то густо, то пусто. Время подходит для вложений в строительство и недвижимость, заключила Глоба.

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