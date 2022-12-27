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Врач назвал факторы, от которых зависит характер травм при падении на лед

Ирина Игнатенко
Общество
Врач назвал факторы, от которых зависит характер травм при падении на лед
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Врач-травматолог Роман Ворожбит рассказал, что при падениях в условиях гололеда у людей часто происходят ушибы, вывихи, переломы, сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы.

Характер повреждения при этом зависит от ряда факторов: веса человека, его возраста, наличия хронических заболеваний; от того, с какой высоты и с какой скоростью он падает; от того, как он опирается; как пытается сгруппироваться во время падения; что он держит в руках.

Травматолог отметил, что в группе риска находятся пенсионеры. Особую опасность для них представляет перелом шейки бедренной кости — травма, при которой велик риск таких осложнений, как несращение перелома, передает издание «Невские новости».

Жители Санкт-Петербурга массово жалуются на опасные тротуары в центре города. Снежные сугробы, которые представители коммунальных служб не убрали в срок, теперь превратились в ледяные глыбы на тротуарах, передает издание Nation news.

Травматолог Илья Лебедев объяснил, как стоит действовать в ситуации, если у человека есть подозрение на перелом после падения на льду. Об этом он рассказал «Вечерней Москве» в пятницу, 2 декабря.

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