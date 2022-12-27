Более 20 знаковых архитектурных проектов реализовали в ЦАО за 12 лет

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За счет инвесторов в центре столицы реализуется 37 значимых архитектурных проектов. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

В рамках проекта с 2011 года построено 23 объекта. Так в 2014 году был сдан в эксплуатацию Центральный детский магазин на Лубянке, а в 2015 году — Московская соборная мечеть.

— В 2022 году за счет инвестиционных средств в декабре введен в эксплуатацию многофункциональный гостиничный комплекс «Царев сад» на Софийской набережной, — рассказал Левкин.

Комплекс включает в себя здания переменной этажности, которые воссоздают исторический облик улиц Москвы со стороны Большого Москворецкого моста и Болотной улицы. Кроме того, на кровлях некоторых объектов запроектированы цветочные ковры.

«Царев сад» будет состоять из гостиницы высшей категории на 68 номеров-апартаментов, офисов, коворкинга, спа-центров, бутик-салонов и кинотеатра, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин одобрил планы строительства семи новых объектов различного назначения, среди которых детские сады, Центр инноваций и импортозамещения, а также Музей искусств.