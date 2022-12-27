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Московский зоопарк начал прием нераспроданных новогодних елок для животных

Анастасия Колоскова
Город
Московский зоопарк начал прием нераспроданных новогодних елок для животных
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Московский зоопарк объявил о запуске традиционной новогодней акции по сбору хвойных деревьев — елок, сосен и пихт, которые станут украшением вольеров или полезным лакомством для обитателей зоосада.

— Играть с пушистыми деревьями любят практически все наши обитатели: панды Жуи и Диндин, крупные кошки и маленькие обитатели фауны России. Полакомиться еловыми ветками не против винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, альпака и другие, — говорится в сообщении.

В зоопарке отметили, что некоторые животные используют стволы деревьев в качестве когтеточек. В их числе пума, восточноевропейские рыси, тигр, дальневосточный леопард, а также более мелкие кошки.

Зоопарк может принять деревья в дар только от компаний. Простоявшие в помещении ели теряют аромат и не представляют интереса для животных. Кроме того, на них часто остаются элементы украшений, что может навредить обитателям зоосада, передает Telegram-канал Московского зоопарка.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

До этого сообщалось, что в преддверии Нового года Московский зоопарк проведет акцию «Елка желаний», в рамках которой сотрудники развесят по всей территории 50 открыток-подарков для посетителей.

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