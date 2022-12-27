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Собянин поздравил московских спасателей с профессиональным праздником

Лейла Алиева
Город
Собянин поздравил московских спасателей с профессиональным праздником
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов пожарно-спасательного гарнизона столицы с профессиональным праздником во вторник, 27 декабря.

Он отметил, что пожарно-спасательный гарнизон Москвы включает в себя 14 тысяч высококвалифицированных специалистов, среди которых пожарные, спасатели, диспетчеры, кинологи, пилоты экстренной авиации, операторы службы 112 и другие профессионалы.

— Качественная инфраструктура, современная техника и оборудование способствуют развитию спасательного дела, в котором самое важное — профессионализм, мужество и слаженные действия сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы, — добавил мэр.

В этом году в столице открылась новая поисково-спасательная станция «Марьино», а также три новых пожарно-спасательных отряда в поселениях Краснопахорском, Марушкино и Роговском. Благодаря этому повысилась безопасность столичных акваторий, говорится в поздравительной телеграмме Собянина.

В честь Дня спасателя в кассах Московского метрополитена появились тематические билеты «Единый» и карты «Тройка». «Единый» общим тиражом 200 тысяч экземпляров можно приобрести во всех кассах и автоматах столичного метро, а «Тройки» — в кассах на станциях Большой кольцевой линии метро.

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