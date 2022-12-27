Глава проекта по борьбе с коррупцией обвинил Пугачеву в сотрудничестве со спецслужбами Запада

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева работает на западные спецслужбы. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в эфире программы «Место встречи» на НТВ.

— Алла Борисовна… У нее 3,5 миллиона подписчиков. Я беру ее в том числе, блогеров Дудя*, Моргенштерна*. Эти люди, по нашей информации, работают на западные спецслужбы, — отметил он.

По словам Бородина, скоро общественность узнает о том, на кого работают Пугачева, Юрий Дудь и Моргенштерн и по какой причине они решили уехать из страны. На данный момент ожидается официальное подтверждение данного сотрудничества.

На днях известный российский режиссер Роман Родин призвал прекратить критику в адрес Аллы Пугачевой. Он заметил, что хорошо знает обоих артистов, которые, по его словам, являются настоящими патриотами своей страны.

В начале декабря Пугачева ответила на претензии со стороны общественности. Примадонна призналась, что многие спрашивают ее о том, как она справляется с травлей в адрес своей семьи.

* Включен в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

** Физлицо, выполняющее функции иноагента.