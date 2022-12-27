«Все завершится резким противостоянием»: Глоба назвала поворотный момент для России

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Следующий год, который будет годом Марса по европейскому календарю, продолжит начавшиеся в 2022-м события. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

— Это период противостояния Красной планеты: она усилит влияние. Но то, что в новом году раскрутится, станет завершением определенного этапа и для России, и для мира в целом, — отметила эксперт.

По ее словам, этот год также принесет начало чего-то нового. Произойдет разворот к новым событиям в политике, финансам и обновлению всеобщего курса.

Глоба уточнила, что события, связанные с военным конфликтом, будут длиться до 2024 года. Они завершатся «резким противостоянием» и последующими переговорами, спрогнозировала астролог.

Она подчеркнула, что поворотным моментом для России и мира также окажется середина 2023 года. В конце октября, по словам астролога, обрушатся многие договоренности, складывающиеся в последние восемь лет. Глоба добавила, что обновление политики принесет плоды уже в конце года, передает РИА Новости.

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