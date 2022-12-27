Врач Пестерев оценил риск подхватить «пожирающую головной мозг» амебу в России

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Жителям России не стоит бояться возбудителя неглериоза, поскольку в нашем климате амеба, поедающая головной мозг, просто погибнет. Такое мнение высказал врач-эксперт Тимур Пестерев. По его словам, Неглерия Фоулера живет в водоемах, где температура воды составляет плюс 25–30 градусов.

Эксперт отметил, что человек может заразиться лишь в том случае, если будет купаться в водоеме, где обитают такие амебы. При этом даже в жарких странах подобные амебы встречаются крайне редко. При заражении амеба пожирает мозг человека, тот в скором времени умирает.

Пестерев добавил, что существует простая мера предосторожности — купаться в соленой воде, в море Неглерия Фоулера не выживает. Кроме того, не стоит глотать воду или втягивать ее носом, передает «360».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России на данный момент не было выявлено ни одного случая заражения амебой Неглерия Фоулера, сообщает РИАМО.

Первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера в Южной Корее был зарегистрирован 26 декабря. Пациентом, поступившим с симптомами лихорадки, рвоты и дисфункции речи, стал гражданин страны, который четыре последних месяца проживал в Таиланде.