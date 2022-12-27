Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия окончательно согласовали все вопросы

Фото: Администрация президента РФ

Лидеры России и Белоруссии обсудили многие насущные вопросы, расставив точки над i. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил белорусский президент Александ Лукашенко.

— Должен сказать, что вчера с вами за этим чаепитием и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы, — отметил Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что некоторые государства тратят годы на то, что политикам удалось сделать за одну встречу. По словам президента Белоруссии, они с российским коллегой «точки расставили над i». Лукашенко пояснил, что политики продолжили «минский диалог», который касался в основном вопросов экономики.

Белорусский лидер поблагодарил президента России за окончательное согласование «многих вопросов». Он добавил, что правительства двух государств в дальнейшем доработают детали, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко во вторник, 27 декабря, проходят в Русском музее в Санкт-Петербурге.

Неформальная встреча лидеров стран СНГ проводится в Санкт-Петербурге 26–27 декабря. Ее инициатором выступил Владимир Путин.