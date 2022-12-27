Повара рассказали, как использовать оставшиеся после новогоднего стола продукты

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Повара дали советы, как использовать продукты, оставшиеся после новогоднего стола.

Остатки мясных закусок подойдут в качестве начинки для пирогов, блинчиков или салатов, считает шеф-повар Никита Ножкин.

Сергей Черняев, шеф-повар столичного ресторана, посоветовал объединить остатки готовых и сырых блюд, чтобы получился оригинальный салат. Также из остатков еды можно сделать обычный или горячий бутерброд либо сэндвич, или завернуть еду в лаваш.

Кроме того, часто после праздничного стола остается большое количество хлеба. Его можно использовать для приготовления пудинга, передает РИАМО.

Ранее россияне рассказали, какие блюда должны обязательно быть на новогоднем столе. Так, 68 процентов респондентов планируют приготовить оливье, а 21 процент назвали обязательным блюдом селедку под шубой, передает RT.

Что можно и чего нельзя готовить в год Кролика, а также рецепты праздничных блюд от шеф-поваров — в материале «Вечерней Москвы».