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Паразитолог пояснил, почему туристы часто заражаются различными инфекциями

Ирина Игнатенко
Общество
Паразитолог пояснил, почему туристы часто заражаются различными инфекциями
Фото: Pixabay

Паразитолог Валерий Завойкин рассказал, что путешествия за границу всегда несут определенные риски — вирусные заболевания, бактериальные или протозойные.

Он пояснил, что любая поездка и тем более смена климата — это серьезный стресс для организма.

— Перелет, смена часовых поясов, кухня, климат и так далее — все это действует, как стресс, поэтому снижает защитные возможности организма, — пояснил эксперт в комментарии «360».

На организм также оказывает негативное влияние непривычная окружающая микрофлора, которую местные жители не замечают из-за того, что выросли в этих условиях и выработали иммунитет. Приезжие, по его словам, рискуют заполучить какую-либо инфекцию.

Ранее стало известно, что турист из Южной Кореи умер из-за проникающей в мозг амебы Неглерия Фоулера. До этого он четыре месяца провел в Таиланде, передает «Взгляд.ру».

Жителям России не стоит бояться возбудителя неглериоза, поскольку в нашем климате амеба, поедающая головной мозг, просто погибнет. Такое мнение высказал врач-эксперт Тимур Пестерев.

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