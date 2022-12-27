Собянин анонсировал открытие лыжной трассы в горнолыжном комплексе на Воробьевых горах

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москва, территория горнолыжного комплекса Воробьёвы Горы Карта всех событий

На прошлой неделе на Воробьевых горах в столице были открыты горнолыжный комплекс и восстановленная эскалаторная галерея, а в ближайшее время будет открыта еще и лыжная трасса. Об этих объектах рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он пояснил, что новая трасса будет предназначена для беговых лыж. Кроме того, заработает ряд других зимних развлечений. Собянин отметил, что появившиеся на Воробьевых горах трассы способны принимать международные соревнования.

— Помимо специальной канатки кресельной, есть еще и канатная дорога «Лужники», которая тоже имеет станцию, на ней можно подниматься, — уточнил глава города.

Говоря об эскалаторной галерее, мэр столицы обратил внимание, что многие считали, что этот объект является брошенным и уже не будет восстановлен. По его словам, специалисты провели большую подготовительную работу. Над проектом кропотливо трудились инженеры и изыскатели, добавил глава города.

Он уточнил, что открытие эскалаторной галереи позволило сократить время преодоления расстояния от станции метро «Воробьевы горы» до «МГУ», «Дома пионеров», спортивного кластера и смотровой площадки «Воробьевы горы».

Сергей Собянин подчеркнул, что эскалаторная галерея находится внутри инфраструктуры метрополитена и является бесплатной, передает «Москва 24».

До этого сообщалось, что 23 декабря мэр Москвы открыл на Воробьевых горах горнолыжный комплекс и восстановленную эскалаторную галерею.