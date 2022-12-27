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«Огурчиков пришлешь?»: Путин поговорил с восьмилетней победительницей акции «Елка желаний»

Анастасия Колоскова
Общество
«Огурчиков пришлешь?»: Путин поговорил с восьмилетней победительницей акции «Елка желаний»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин пообщался по телефон с восьмилетней Александрой Титоренко из Запорожской области, чью мечту побывать у Деда Мороза исполнили в рамках акции «Елка желаний».

Глава государства расспросил девочку о впечатлениях от поездки, передал привет ее родителям, а также попросил у нее новогодний подарок для себя.

— Я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры... Огурчиков пришлешь? Да, буду ждать тоже от тебя подарков новогодних, ладно? — отметил Путин.

Открытка Александры Титоренко висела на «Елке желаний». В ней девочка написала о своей мечте побывать в Крыму и посетить Дом Деда Мороза, пишет РИА Новости.

Видео: Telegram / Zvezdanews

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

Главе государства достались два желания от ребенка из Запорожской области, который мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Сначала Путин удивился, заметив, что дом новогоднего волшебника находится совсем не в Крыму. Но затем лидеру объяснили, что это два разных желания, и тот пообещал исполнить оба.

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