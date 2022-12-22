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Приметы и советы

Путин исполнит два желания мальчика из Запорожья в рамках «Елки желаний»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Путин исполнит два желания мальчика из Запорожья в рамках «Елки желаний»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Об этом стало известно в четверг, 22 декабря.

Главе государства достались два желания от мальчика из Запорожской области. Он мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза.

Сначала Путин удивился, заметив, что дом новогоднего волшебника находится совсем не в Крыму. Но затем лидеру объяснили, что это два разных желания, и тот пообещал исполнить оба, передают «Известия».

До этого стало известно, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках «Елки желаний» снял с ели три конверта, чтобы исполнить три детских новогодних желания.

Он подчеркнул, что важно делать добрые дела, особенно в период праздничных дней. Детские мечты, считает политик, всегда должны сбываться.

При этом в Москве проходит несколько благотворительных предновогодних акций, в которых могут принять участие все желающие. Так, на сайте «Добрая елка» опубликованы истории и желания детей и представителей старшего поколения, которые являются подопечными благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

Благотворительность Дети Владимир Путин Новый год
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