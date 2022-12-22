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Приметы и советы

Воробьев исполнит новогодние мечты трех детей из ДНР и Подмосковья

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Воробьев исполнит новогодние мечты трех детей из ДНР и Подмосковья
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнит три детских новогодних желания в рамках акции «Елка желаний».

— Один ребенок мечтает о планшете, чтобы играть, узнавать что-то новое из интернета, другой мечтает поплавать с дельфинами. Если ребенок хочет, найдем возможности. Мы здесь для того, чтобы чудо творить детям в новогодние праздники, — подчеркнул глава региона.

Он подчеркнул, что очень важно делать добрые дела, особенно в период праздничных дней. Воробьев добавил, что детские мечты всегда должны сбываться. Ежегодно в этой новогодней акции принимают участие главы регионов, политики, бизнесмены, спортсмены и деятели культуры, передает «360».

22 декабря стало известно, что президент России Владимир Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Главе государства достались два желания от мальчика из Запорожской области. Он мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза.

Подмосковье Андрей Воробьев Новый год
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