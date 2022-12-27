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МЭШ подготовила материалы для школьников на время новогодних каникул

Анастасия Колоскова
Город
МЭШ подготовила материалы для школьников на время новогодних каникул
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Московской электронной школе (МЭШ) появилась подборка материалов, позволяющая столичным школьникам провести время новогодних каникул с пользой.

Так, для учеников начальных классов подготовили урок «Единицы времени» и приложение «Новогодняя елочная игрушка», где они смогут нарисовать украшение для дерева.

Урок «Имя существительное» позволит узнать о собственных и нарицательных существительных. Энциклопедия «Окружающий мир» объяснит, из чего изготавливают бумагу.

Ученики пятых–девятых классов смогут посетить виртуальный тур «Всемирное наследие. Вулканы Камчатки», который расскажет об уникальной природе этой территории и покажет вулканы, включенные в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Познакомиться с произведениями русской литературы поможет OR-квест по роману Александра Пушкина «Капитанская дочка». Видеоурок «Глобальные проблемы современности» позволит ребятам узнать о явлении глобализации, а также о проблемах продовольствия, демографии и экологии. На уроке «Человек как индивид, личность, индивидуальность» дети научатся различать эти понятия и определить особенности каждого из них.

Среди опубликованных материалов для старшеклассников — уроки «Подготовка к ЕГЭ. Space Exploration» и «Наука первой трети ХХ века», кроссворд по астрономии «Солнечная система», а также тест «Черная и цветная металлургия», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что более 650 мероприятий можно посетить в новогодние каникулы в столице по программе «Пушкинская карта». Свыше 130 из них пройдут в учреждениях, подведомственных столичному департаменту культуры.

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