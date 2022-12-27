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«Гигарама» запустила медиапроект к 200-летию Омска

Оксана Васильева
Общество
«Гигарама» запустила медиапроект к 200-летию Омска
Фото: shutterstock

Веб-лаборатория «Гигарама» при поддержке «Газпром нефти» разработала интернет-проект «Омск — в самое сердце», посвященный 200-летию Омской области. В нем собрано 12 видеоисторий от омичей о технологиях, промышленности, архитектуре, культуре, спорте и других отраслях.

— Область и город были бы просто территорией, если бы не люди. Наш проект представляет образ Омска как набор и всевозможные сочетания индивидуальных историй, личностей, — отметил руководитель лаборатории «Гигарама» Марат Сайченко.

Проект адаптирован под любой носитель, его удобно смотреть вертикально и горизонтально. В каждой видеоистории собрано несколько фактов, каждый может выбрать для себя самые интересные, сделать коллекцию и создать страницу «своего собственного Омска».

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