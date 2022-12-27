Московская школьница попала в больницу с ожогами после взрыва телефона

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Столичная школьница была госпитализирована после того, как у нее в кармане загорелся телефон. Об этом стало известно во вторник, 27 декабря.

Инцидент произошел в школе № 1595 в районе Некрасовка. На перемене между уроками 12-летняя школьница неудачно оперлась на лестничные перила, тем самым надавив на батарею смартфона известной китайской марки. В результате гаджет загорелся, а из кармана девочки повалил густой дым.

Школьница отбросила телефон от себя, а проходивший мимо преподаватель добежал до огнетушителя и ликвидировал возгорание. Однако в процессе девочка успела получить ожог ладони. Она была госпитализирована, сообщил Telegram-канал Shot.

Другая история произошла в Краснодаре. Местный житель зашел в лифт вместе со своим электросамокатом и чуть не сгорел заживо из-за этого. Транспортное средство неожиданно загорелось, начался пожар.