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Слуцкий: Украина до сих пор не готова к мирным переговорам с Россией

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Слуцкий: Украина до сих пор не готова к мирным переговорам с Россией
Фото: Пресс-служба Госдумы

Украинское руководство по-прежнему не готово к проведению мирных переговоров с Россией, в том числе при посредничестве ООН. Об этом во вторник, 27 декабря, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

— Украина по-прежнему не готова вести переговоры о мире, все высказывания (главы МИД Украины Дмитрия — прим. «ВМ») Кулебы — дымовая завеса, — сказал он.

По словам Слуцкого, Москва никогда не уклонялась от поиска мирного решения ситуации. Киев в свою очередь вышел из стамбульского переговорного процесса и начал эскалацию конфликта. Несмотря на это, возможность продолжения диалога зависит только Украины, передает ТАСС.

Накануне Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев хотел бы провести к концу февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем. Он также добавил, что дипломатия продолжает играть важную роль в урегулировании конфликтов

Президент Украины Владимир Зеленский открыто признал, что «некоторые» призывают его сесть за стол переговоров с Россией. Однако сам он не видит в переговорах смысла. «Вечерняя Москва» выяснила у политологов, почему украинскому лидеру не нужен мир, а также какие страны могли призывать его к переговорам.

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