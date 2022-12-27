Диетолог рассказала о пользе сливочного масла и спредов

Фото: depositphotos

Диетолог-терапевт Светлана Павличенко рассказала, какие витамины содержатся в сливочном масле и спредах.

В сливочном масле довольно много витаминов. В частности, в нем высокое содержание витамина D, который есть в небольшом количестве продуктов, но очень важен для здоровья.

Спреды обогащают витаминами D, A и Е, пробиотиками. Это значительно повышает питательную плотность продуктов. В спреды добавляют фитостерины. Они полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Фитостерины мешают холестерину из пищи всасываться в кровь.

Во многих странах спреды и маргарины включены в руководства по правильному питанию, передает aif.ru.

До этого диетолог Михаил Гинзбург посоветовал людям с избыточным весом не увлекаться растительным маслом, передает RT.

Врач — эндокринолог-диетолог Ольга Павлова рассказала о способах снижения уровня холестерина без помощи медикаментов.