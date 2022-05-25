Эндокринолог объяснила, как снизить холестерин без таблеток

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Врач — эндокринолог-диетолог Ольга Павлова рассказала о способах снижения уровня холестерина, не прибегая к помощи медикаментов.

Она объяснила, что жиры бывают разного происхождения: животные, растительные, а также рыбий жир. К первому виду относятся сало, сливочное масло, жирная сметана, творог, сыр, жирное мясо. Ко второму — оливковое, подсолнечное, льняное и другие виды масел, орехи, семечки, авокадо, а к третьему — жирные виды рыб и икра.

— При избыточном потреблении животных жиров и неправильном обмене веществ растет уровень холестерина. Если мы налегаем на жирную сметану, сливочное масло или сало, холестерин будет расти. Соответственно, их потребление нужно снизить, а свое внимание нужно направить на растительные жиры, сохранив их количество, а употребление жирной рыбы и икры, которая содержит Омега-3, нужно увеличить, — объяснила врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Из холестерина синтезируются половые гормоны, гормоны надпочечников и витамин D, который влияет на иммунную функцию и на массу тела. Снижать в ноль такие жиры, по словам врача, нельзя. В сутки нужно употреблять не менее 30–60 граммов жира.

Также важно уделить внимание количеству потребляемых углеводов: чем их больше, тем выше уровень сахара крови. Белую муку, шоколад, зефир и прочие сладости нужно исключить из рациона, чтобы снизить уровень холестерина и сахара крови, нормализовать массу тела.

Эффективно снизить уровень холестерина можно при помощи клетчатки. Овощи необходимы для пищеварения, также можно употреблять клетчатку в виде хлопьев.

Диетолог также рассказала о том, какие минералы необходимы при сахарном диабете для снижения уровня глюкозы в крови.