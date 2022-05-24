Эндокринолог назвала три минерала от повышенного сахара в крови

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Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, какие минералы необходимы при сахарном диабете.

Во-первых, необходимо принимать хром. Он влияет на работу инсулинового рецептора и обеспечивает нормальную работу инсулина.

— Если у человека мало хрома, у него растет чувство голода, особенно на углеводы. Когда дозировка повышается, то чувство голода уходит и пациент перестает есть сладкое или булки в прежних объемах. Также хром важен для работы щитовидной железы. При этом его передозировка очень опасна — нужно знать свои показатели, чтобы врач назначил правильную дозу, — сказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Второй важнейший минерал — цинк. Он влияет на выработку инсулина, регулирует сахар и вес. Также цинк участвует в работе иммунной системы, влияет на работу щитовидной железы и фертильности, особенно у мужчин.

Третий минерал — магний, который отвечает за работу сердечно-сосудистой системы. Сахарный диабет как раз в качестве мишени выбирает сосуды. Принимая магний, пациент помогает нервной системе и улучшает сон.

Эндокринолог Ольга Павлова рассказала о том, какой ужин будет способствовать похудению. По ее словам, последний прием пищи должен состоять из белка и клетчатки.