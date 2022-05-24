Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Эндокринолог назвала три минерала от повышенного сахара в крови

Анна Михалюк
Общество
Эндокринолог назвала три минерала от повышенного сахара в крови
Фото: Pexels

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, какие минералы необходимы при сахарном диабете.

Во-первых, необходимо принимать хром. Он влияет на работу инсулинового рецептора и обеспечивает нормальную работу инсулина.

— Если у человека мало хрома, у него растет чувство голода, особенно на углеводы. Когда дозировка повышается, то чувство голода уходит и пациент перестает есть сладкое или булки в прежних объемах. Также хром важен для работы щитовидной железы. При этом его передозировка очень опасна — нужно знать свои показатели, чтобы врач назначил правильную дозу, — сказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Второй важнейший минерал — цинк. Он влияет на выработку инсулина, регулирует сахар и вес. Также цинк участвует в работе иммунной системы, влияет на работу щитовидной железы и фертильности, особенно у мужчин.

Третий минерал — магний, который отвечает за работу сердечно-сосудистой системы. Сахарный диабет как раз в качестве мишени выбирает сосуды. Принимая магний, пациент помогает нервной системе и улучшает сон.

Эндокринолог Ольга Павлова рассказала о том, какой ужин будет способствовать похудению. По ее словам, последний прием пищи должен состоять из белка и клетчатки.

Здоровье сахарный диабет Похудение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте