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В бундестаге назвали недальновидным отказ Шольца поставить танки Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В бундестаге назвали недальновидным отказ Шольца поставить танки Украине
Фото: bundeskanzler.de

Отказ канцлера Германии Олафа Шольца в новых поставках танков для Украины непонятен и недальновиден, так как ситуация в стране стала катастрофической. Об этом заявила глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман во вторник, 27 декабря.

— Отказ канцлера предоставить Украине танки... не только непонятен, но и пугающе недальновиден, — сказала она.

Депутат добавила, что ищет объяснения причин отсутствия новых поставок вооружения для Украины. По ее словам, на принятие подобного решения мог оказать влияние «российский нарратив» в канцелярии.

При этом Штрак-Циммерман напомнила, что Берлин уже направил украинским военным несколько единиц техники, несмотря на риск восприятия решения как «особой провокации» в отношении России, передает РБК.

18 декабря Олаф Шольц заявил, что Берлин не планирует передавать Украине танки, чтобы избежать эскалации противостояния с РФ. По его словам, ФРГ поддерживает украинские власти и поставляет современное оружие, но в то же время придерживается трех принципов в данном вопросе.

Украина Оружие Германия
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