Шольц озвучил три причины не поставлять немецкие танки Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Берлин не планирует передавать Украине танки, чтобы избежать эскалации противостояния с РФ. По его словам, ФРГ поддерживает украинские власти и поставляет современное оружие, такое как системы ПВО IRIS-T и гаубицы, но в то же время придерживается трех принципов в данном вопросе.

— Во-первых, мы поддерживаем Украину, насколько это возможно. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И в-третьих, Германия не будет действовать в одиночку, — заявил глава немецкого правительства в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

Свою позицию он охарактеризовал как решительную, но взвешенную, и предположил, что граждан Германии она устраивает.

Украина рассчитывает получить немецкие танки Leopard 2, но ФРГ не спешит ими делиться. При этом Шольц заявил, что Берлин продолжит поддерживать Киев, но не будет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по Североатлантическому альянсу.

В этом же интервью Шольц выступил против того, чтобы полностью отказаться от переговоров с Москвой по теме украинского конфликта. Он заявил, что «если мы не будем говорить», то дипломатический вариант разрешения украинского кризиса «станет еще более маловероятным».