«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявили в Московском регионе до ночи четверга

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптики объявили в столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы, он будет действовать до ночи 29 декабря. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России во вторник, 27 декабря.

— Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения до 2:00 29 декабря. Местами сильная гололедица, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снега. Период предупреждения продлится с 21:00 27 декабря до 10:00 28 декабря. Аналогичная ситуация наблюдается и в Подмосковье, отмечается на сайте Гидрометцентра.

До этого сообщалось, что в столице в ночь на 28 декабря ожидается местами сильный снег, а на дорогах возможны снежные заносы. Москвичам посоветовали перейти на общественный транспорт и воздержаться от поездок на личном автомобиле.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что в среду влияние циклона станет более заметным. Ночью в городе ожидается до 5 градусов мороза, в Московской области — 2–7 градусов с отрицательными значениями.