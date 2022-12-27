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Собянин сообщил об открытии движения над Северным дублером Кутузовского проспекта и МЦД-1

Александр Афонин
Город
Собянин сообщил об открытии движения над Северным дублером Кутузовского проспекта и МЦД-1
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Кастанаевская улица, вл32/1 Карта всех событий

Специалисты открыли движение по путепроводу, расположенному над строящимся Северным дублером Кутузовского проспекта и железнодорожными путями МЦД-1. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 27 декабря.

— Открыли путепровод над строящимся Северным дублером Кутузовского проспекта и железнодорожными путями МЦД-1. Во время капитальной реконструкции его привели в порядок и сделали в несколько раз длиннее — с 39 до 205 метров, — рассказал он.

Глава города добавил, что благодаря открытию сооружения поездки между улицей Большая Филевская и Кутузовским проспектом станут комфортнее и быстрее. В этом сыграет важную роль более удачное распределение транспортных потоков в обоих направлениях движения, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Накануне Собянин открыл после реконструкции вокзал Переделкино Киевского направления Московской железной дороги. Также мэр Москвы сообщил об открытии второй пассажирской платформы и второй очереди пассажирского вестибюля железнодорожной станции Минская.

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