Собянин сообщил об открытии движения над Северным дублером Кутузовского проспекта и МЦД-1

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

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Специалисты открыли движение по путепроводу, расположенному над строящимся Северным дублером Кутузовского проспекта и железнодорожными путями МЦД-1. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 27 декабря.

— Открыли путепровод над строящимся Северным дублером Кутузовского проспекта и железнодорожными путями МЦД-1. Во время капитальной реконструкции его привели в порядок и сделали в несколько раз длиннее — с 39 до 205 метров, — рассказал он.

Глава города добавил, что благодаря открытию сооружения поездки между улицей Большая Филевская и Кутузовским проспектом станут комфортнее и быстрее. В этом сыграет важную роль более удачное распределение транспортных потоков в обоих направлениях движения, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

1/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 2/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 3/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Накануне Собянин открыл после реконструкции вокзал Переделкино Киевского направления Московской железной дороги. Также мэр Москвы сообщил об открытии второй пассажирской платформы и второй очереди пассажирского вестибюля железнодорожной станции Минская.