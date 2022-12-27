Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лыжник Большунов разбил лицо и потерял сознание после столкновения с Устюговым в спринте

Евгений Жуков
Спорт
Лыжник Большунов разбил лицо и потерял сознание после столкновения с Устюговым в спринте
Фото: Telegram / olympic_russia

Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов потерял сознание и разбил лицо при столкновении с другим олимпийским чемпионом Сергеем Устюговым в полуфинале спринта коньковым ходом на пятом этапе Кубка России в Красногорске. Об этом стало известно во вторник, 27 декабря.

По словам Большунова, его соперник сделал это осознанно.

— Конечно, я почувствовал зацеп и толчок, не сам же я упал. Травму не получил, но потерял на какое-то время сознание, пытался прийти в себя. Не понимал, где нахожусь. С Сергеем еще не виделись после гонки. Хорошо ли это для шоу? Такого не должно быть на соревнованиях, — рассказал Большунов.

Спортсмен также добавил, что на любой трассе, а уж тем более на такой «жесткой» «все нужно решать в честной борьбе и не прибегать к таким приемам», передает РИА Новости.

До этого стало известно, что социальная сеть «Одноклассники» составила рейтинг самых обсуждаемых российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Так, самой упоминаемой в «ОК» стала фигуристка Камила Валиева, завоевавшая золото в командном турнире.

Спорт Скандалы Александр Большунов лыжи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте