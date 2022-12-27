Лыжник Большунов разбил лицо и потерял сознание после столкновения с Устюговым в спринте

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Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов потерял сознание и разбил лицо при столкновении с другим олимпийским чемпионом Сергеем Устюговым в полуфинале спринта коньковым ходом на пятом этапе Кубка России в Красногорске. Об этом стало известно во вторник, 27 декабря.

По словам Большунова, его соперник сделал это осознанно.

— Конечно, я почувствовал зацеп и толчок, не сам же я упал. Травму не получил, но потерял на какое-то время сознание, пытался прийти в себя. Не понимал, где нахожусь. С Сергеем еще не виделись после гонки. Хорошо ли это для шоу? Такого не должно быть на соревнованиях, — рассказал Большунов.

Спортсмен также добавил, что на любой трассе, а уж тем более на такой «жесткой» «все нужно решать в честной борьбе и не прибегать к таким приемам», передает РИА Новости.

До этого стало известно, что социальная сеть «Одноклассники» составила рейтинг самых обсуждаемых российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Так, самой упоминаемой в «ОК» стала фигуристка Камила Валиева, завоевавшая золото в командном турнире.