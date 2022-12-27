Песков: Решение переименовать должность главы Татарстана можно уважать

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Решение о переименовании должности главы Татарстана принимается региональным законодательным органом, к нему можно относиться с уважением. Об этом во вторник, 27 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Нет, не могу, а зачем оценивать? Это решение законодательного органа, к нему можно относиться с уважением, — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов оценить данное решение.

Пресс-секретарь добавил, что если другие руководители регионов последуют примеру Татарстана, то Москва рассмотрит ситуацию. На данный момент Кремль больше никак не может прокомментировать ситуацию, передает РИА Новости.

О переименовании должности главы Татарстана стало известно 23 декабря. В тот день соответствующий законопроект поступил и от президиума Государственного совета в парламент республик.

Инициаторами выступила группа из 37 депутатов. Проект опубликовали на портале парламента. Документ предусматривает изменение наименования высшего должностного лица республики с президента на «главу — раиса Республики Татарстан».