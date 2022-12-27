СК возбудил уголовное дело по факту убийства девушки на юге столицы

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Москва, Затонная улица Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела девушки со следами насильственной смерти на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 27 декабря.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Связано это с тем, что прибывшие на место преступления криминалисты обнаружили на теле погибшей четыре колото-резаных ранения.

— Следователи продолжают работать над выяснением подробностей гибели девушки 1999 года рождения, — резюмировала Иванова.

О преступлении стало известно днем во вторник, 27 декабря. В квартиру на Затонной улице приехал отец погибшей, чтобы проверить состояние дочери. Мужчина переживал, так как девушка перестала выходить на связь. На месте отец обнаружил тело своего ребенка и вызвал полицию.

Вместе с сотрудниками правоохранительных органов на место преступления прибыл и симоновский межрайонный прокурор Владимир Шараментов.