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Устюгов извинился за столкновения с Большуновым в спринте на Кубке России

Евгений Жуков
Спорт
Устюгов извинился за столкновения с Большуновым в спринте на Кубке России
Фото: YouTube-канал Матч ТВ

Российский лыжник Сергей Устюгов во вторник, 27 декабря, прокомментировал свое столкновение c Александром Большуновым в полуфинале спринта свободным стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске.

По словам Устюгова, во время первого контакта он толкнул соперника для того, чтобы тот «шире пошел».

— Потом случился второй или третий, когда мы упали. Я хотел немного жестче сработать, но это было не умышленно. Я не такой человек, — приводит слова Устюгова «Матч ТВ».

Кроме того, он добавил, что между спортсменами отсутствует какой-либо конфликт. Устюгов подчеркнул, что если он оказался не прав в данной ситуации, то ему ничего не стоит попросить прощения у Большунова.

До этого сообщалось, что Александр Большунов потерял сознание и разбил лицо при столкновении с Сергеем Устюговым в полуфинале спринта коньковым ходом на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

По словам пострадавшего, на любой трассе, а уж тем более на такой «жесткой» «все нужно решать в честной борьбе и не прибегать к таким приемам».

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